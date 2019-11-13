Сенатор Аньес объявила, что принимает на себя полномочия президента Боливии

Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила себя исполняющей обязанности президента страны.

«Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией», - заявила политик, выступая в парламенте.

Аньес сообщила о намерении провести выборы в ближайшее время, которые пройдут честно и отразят желания народа.

Напомним, экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после выборов. О его победе Моралиса объявили уже после первого тура, однако его главный соперник Карлос Меса результаты голосования не признал.

В след за Моралесом в отставку подали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и министр обороны Боливии Хавьер Савалета.