Ракетный удар по оживленной трассе в Израиле попал на видео

В Израиле на оживленной трассе около города Ашдод вчера, 12 ноября, взорвалась палестинская ракета, которая была выпущена при обстреле из сектора Газа.

Видео момента ЧП опубликовало издание News Izrael в Facebook. При взрыве чудом никто не пострадал - ракета разорвалась, как только мимо проехали несколько машин. После хлопка дорогу окутали клубы дыма.

Эта ракета стала одним из ряда ответных ударов из сектора Газа после того, как израильские солдаты убили командира запрещенного «Исламского джихада»* в Газе Бахи Абу аль-Ата. Его обвиняют в проведении сотен террористических актов в отношении мирного населения и военных Израиля. Кроме того, погибла его жена.

*запрещенная в России террористическая группировка