Питомник ездовых собак создали для военных в Арктике
Несколько ездовых упряжек будут на постоянной основе действовать в составе соединения.
© Фото: Пресс-служба Северного флота
В мотострелковой бригаде Северного флота, расположенной в поселке Алакуртти под Мурманском, открыли питомник ездовых собак. Сейчас в нем находятся щенки и несколько взрослых особей. Животных готовят к работе в упряжке.
Уже со следующего учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Ранее при проведении таких занятий задействовали собак энтузиастов ездового спорта из Мурманской области.