Питомник ездовых собак создали для военных в Арктике

В мотострелковой бригаде Северного флота, расположенной в поселке Алакуртти под Мурманском, открыли питомник ездовых собак. Сейчас в нем находятся щенки и несколько взрослых особей. Животных готовят к работе в упряжке.

Уже со следующего учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Ранее при проведении таких занятий задействовали собак энтузиастов ездового спорта из Мурманской области.