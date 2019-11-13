Премьер Индии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
На полях саммита БРИКС Моди заверил, что рад частым встречам с президентом РФ, на которых они обсуждают двустороннюю проблематику.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Москву во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
«Я жду нашей встречи в Москве в следующем году, уважаемый господин премьер-министр», - сказал Путин на полях саммита БРИКС в Бразилии.
Он отметил, что договоренности, достигнутые между политиками в ходе предыдущих встреч, выполняются, реализуются крупные двухсторонние проекты.
Как отметил Моди, он провел успешную встречу с Путиным, на которой удалось обсудить весь спектр индийско-российских отношений.