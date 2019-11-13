Суд арестовал начальника УФСИН по Ростовской области

Суд арестовал начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области Муслима Даххаева на два месяца.

Даххаева подозревают в разглашении государственной тайны и коррупции. Судебное слушание проходило за закрытыми дверьми. А сегодня утром, 13 ноября, в офисе ГУФСИН были проведены обыски.

На свою должность Даххаев был назначен указом президента России от пятого июля 2018 года. До этого он около года работал исполняющим обязанности главы управления. Еще ранее Даххаев служил в органах внутренних дел, в том числе и в Дагестане в качестве замминистра МВД республики. Был награжден орденом «Мужества» и именным огнестрельным оружием.