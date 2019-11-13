Соколов полностью признался в убийстве аспирантки СПбГУ

Доцент СПбГУ Олег Соколов оказался от права не свидетельствовать против себя и дал признательные показания. Напомним, историк из Санкт-Петербурга обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которая также была его возлюбленной.

Известно, что допрос, в котором также участвовали криминалисты из Москвы, фиксировался на видео, а сам Соколов рассказывал о случившемся сквозь слезы, сожалея о содеянном.

«Защита искренне соболезнует всем, кого затронула данная трагедия. Но для объективности расследования и по гуманным соображениям просит воздержаться от смакования кровавых подробностей процесса», - заявил «Звезде» адвокат Соколова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ещенко могла быть убита во сне. После этого мужчина расчленил тело. Его задержали 9 ноября около реки Мойки, в рюкзаке у него были найдены отрезанные руки аспирантки. В квартире Соколова позже обнаружили голову Ещенко. Остальные части тела он выбросил накануне ночью.

Соколов арестован на два месяца - до восьмого января 2020 года. Историк не стал обжаловать решение и попросил самой жесткой меры для себя.