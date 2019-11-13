Затопленная Венеция с высоты птичьего полета: видео

Венеция второй день остается в воде из-за рекордных ливней, обрушившихся на город. Как сообщалось ранее, под воду ушло примерно 70% территории, а уровень воды достиг 187 сантиметров, что является рекордным значением с 1966 года.

Сейчас это можно увидеть на видеокадрах, сделанных с высоты птичьего полета. Привычные каналы превратились уже в настоящие реки, которые залили дома. Как сообщает Ruptly, несмотря на наводнение жители города и туристы продолжают ходить по затопленной площади Сан-Марко - визитной карточке города. А владельцы магазинов пытаются защитить их от воды с помощью деревянных заграждений, чтобы бизнесу был нанесен как можно меньший урон.

В Венецию также прибыл итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, чтобы выразить свою поддержку населению. Точная сумма ущерба пока подсчитывается, однако ранее мэр города Луиджи Бруньяро предположил, что она составит сотни миллионов евро.