Самый мощный: Apple представила новый MacBook Pro

Американская компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina и клавиатурой Magic Keyboard. В США ноутбук появится в продаже уже на этой неделе, сказано в официальном сообщении.

«Впечатляющий дисплей Retina 16 дюймов, невероятно быстрый процессор, графическая карта нового поколения, самый высокий ресурс аккумулятора для MacBook Pro, новая клавиатура Magic Keyboard и вместительный накопитель», - отмечает производитель.

MacBook Pro оснащен новейшим 8‑ядерным процессором, памятью до 64 ГБ, а также графическим процессором нового поколения с видеопамятью до 8 ГБ. Объем жесткого диска может достигать 8 терабайт.

«Это самый мощный MacBook Pro в истории», - подчеркнули в Apple.

Кроме того, компьютер сможет долго работать без подзарядки (около 11 часов), он оборудован батареей на 100 ватт-часов.

Российские покупатели смогут приобрести базовый MacBook Pro с процессором Intel Core i7 9-го поколения, видео AMD Radeon Pro 5300M с 4 ГБ памяти за 199 990 рублей, за более продвинутую модель с Intel Core i9 придется отдать уже 232 990 рублей. Новинки доступны к заказу на сайте производителя.