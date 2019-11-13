Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Самый мощный: Apple представила новый MacBook Pro

Василиса Морозова
22:50 13.11.2019
Россияне могут заказать MacBook Pro 16 c шестиядерным процессором Intel Core i7 на 512 ГБ за 199 990 рублей.
Самый мощный: Apple представила новый MacBook Pro
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

Американская компания Apple представила новый компьютер MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Retina и клавиатурой Magic Keyboard. В США ноутбук появится в продаже уже на этой неделе, сказано в официальном сообщении.

«Впечатляющий дисплей Retina 16 дюймов, невероятно быстрый процессор, графическая карта нового поколения, самый высокий ресурс аккумулятора для MacBook Pro, новая клавиатура Magic Keyboard и вместительный накопитель», - отмечает производитель.

MacBook Pro оснащен новейшим 8‑ядерным процессором, памятью до 64 ГБ, а также графическим процессором нового поколения с видеопамятью до 8 ГБ. Объем жесткого диска может достигать 8 терабайт.

«Это самый мощный MacBook Pro в истории», - подчеркнули в Apple.

Кроме того, компьютер сможет долго работать без подзарядки (около 11 часов), он оборудован батареей на 100 ватт-часов.

Российские покупатели смогут приобрести базовый MacBook Pro с процессором Intel Core i7 9-го поколения, видео AMD Radeon Pro 5300M с 4 ГБ памяти за 199 990 рублей, за более продвинутую модель с Intel Core i9 придется отдать уже 232 990 рублей. Новинки доступны к заказу на сайте производителя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.11.2019, 21:28
Завершено строительство платной трассы М11 Москва-Петербург
Дата13.11.2019, 16:52
Отражение химатаки: эффектные кадры учений войск РХБЗ на Урале
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата13.11.2019, 17:03
Легковушку испытали ударной волной взрыва: замедленная съемка
Дата13.11.2019, 19:06
Генерал ФСБ оценил роль контрразведки в создании нового оружия
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:56 В стране и мире
Премьер Индии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
23:51 В стране и мире
Видео
Суд арестовал начальника УФСИН по Ростовской области
23:25 Армия
Видео
В условиях малой видимости: кадры учений Ту-134 и Ан-26 на Урале
23:20 В стране и мире
Соколов полностью признался в убийстве аспирантки СПбГУ
22:51 В стране и мире
Видео
На новый уровень: самозанятых россиян поддержит правительство
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ожившая история: кадры испытаний восстановленного Т-34 на сложной трассе
Видео
Пассажиры вступились за инвалида перед полицейским в метро Москвы
Два вида подсолнечного масла попали в черный список Росконтроля
Видео
Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил
Названа смертельная доза водки
Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.