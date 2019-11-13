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На новый уровень: самозанятых россиян поддержит правительство

Алексей Алексеев
22:51 13.11.2019
Соответствующий законопроект одобрил 13 ноября думский Комитет по экономической политике.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самозанятые граждане получат меры поддержки, доступные предприятиям малого и среднего бизнеса при закупках у госкомпаний. Законопроект одобрил сегодня думский Комитет по экономической политике. Не останутся без льгот и социальные предприниматели. Еще в июле президент подписал закон, по которому для них предусмотрена финансовая, имущественная и информационная поддержка.

Екатерина Хазарджан из Екатеринбурга начала вязать еще в школе на уроках труда, но тогда, признается, не хватало терпения. А сейчас, наоборот, как берет в руки спицы - успокаивается. Однажды она решила превратить свое хобби в бизнес. В родном городе от заказов не было отбоя. Потом мастерица переехала с мужем-военным в Клинцы Брянской области. Но там дело не пошло, так как знакомых не так много, да и город меньше. За три года - всего пять заказов. Екатерина могла бы вязать только для себя и семьи, если бы не услышала про «Курс малого бизнеса» для жен военнослужащих. Тогда она поняла, что нужно развиваться и что-то делать.

Как оказалось, существуют также курсы «Мама-предприниматель» для женщин с детьми или для тех, кто находится в декрете. Их проводят при поддержке Минэкономразвития. Там будущих бизнес-леди учат, как начать и быстро развить свое дело. В итоге каждая защищает бизнес-план. Все это - часть национального проекта поддержки предпринимателей.

«Сейчас происходят беспрецедентные меры поддержки на уровне государства. Субсидирования процентных ставок, программы гарантийные. Это способствует тому, чтобы предпринимательская инициатива развивалась и выходила на принципиально новый уровень», - пояснил «Звезде» директор дирекции технологии продуктов среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанка».

В России доля женщин в малом бизнесе меньше 30%, но при этом почти половиной всех компаний руководят бизнес-леди. Получается, что девушки реже открывают свое дело, но если уж начали, то чаще добиваются успеха. 

После тренинга Екатерина поняла, что будет меньше вязать на заказ, но больше создавать авторские вещи и искать своего покупателя с помощью рекламы. Ее талант оценили и дело пошло. Теперь она задумывается о покупке вязальной машины, чтобы построить свою «вязальную империю».  

Как подсчитали в Минэкономразвития, если бы женщины были также активны в бизнесе, как мужчины, это могло бы добавить к ВВП до 14%. А это - огромный потенциал для развития экономики всей страны.

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