Жителей дома эвакуировали из-за пожара на проспекте Мира в Москве: видео

На северо-востоке Москвы в квартире в Алексеевском районе начался пожар, из-за которого были эвакуированы 20 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице, о возгорании в жилом доме №118А по проспекту Мира стало известно в 20.41 мск. Загорелась квартира на седьмом этаже десятиэтажного дома.

«Горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров. В 21.11 пожар ликвидирован», - добавили в экстренном ведомстве.

В ведомстве отметили, что пожарные при тушении возгорания спасли одного человека.

«Звезда» публикует видео с места пожара на проспекте Мира.