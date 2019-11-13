Жителей дома эвакуировали из-за пожара на проспекте Мира в Москве: видео
Возгорание произошло в жилом доме на восьмом этаже по адресу: проспект Мира, дом 118.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На северо-востоке Москвы в квартире в Алексеевском районе начался пожар, из-за которого были эвакуированы 20 человек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице, о возгорании в жилом доме №118А по проспекту Мира стало известно в 20.41 мск. Загорелась квартира на седьмом этаже десятиэтажного дома.
«Горели личные вещи и мебель на площади 30 квадратных метров. В 21.11 пожар ликвидирован», - добавили в экстренном ведомстве.
В ведомстве отметили, что пожарные при тушении возгорания спасли одного человека.
«Звезда» публикует видео с места пожара на проспекте Мира.