У известной украинской телеведущей диагностировали рак

Известная украинская телеведущая Алла Мазур заявила, что врачи диагностировали у нее рак. По ее словам, болезнь протекает бессимптомно.

Журналист призналась: сначала она была подавлена, но сейчас пересмотрела свое отношение к заболеванию и готова бороться с ним.

«Мы должны изменить отношение к онкозаболеваниям в обществе. Научиться говорить о них - открыто и спокойно», - цитирует Мазур «ЧасПик».

Она добавила, что, несмотря на рак, работу бросать не будет, а лечение будет проводиться параллельно.