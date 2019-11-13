СМИ узнали, что Соколов мог застрелить аспирантку во сне

Смерть 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которую, по версии следствия, застрелил в Петербурге доцент СПбГУ Олег Соколов, наступила в 02.00 8 ноября.

Ранее обвиняемый в убийстве историк утверждал, что выстрелил в возлюбленную в ходе ссоры из-за ревности Ещенко к его детям от бывшей жены. Однако, как пишет «Фонтанка», смерть молодой девушки наступила во сне.

По данным СМИ, после конфликта девушка легла спать, а Соколов взял мелкокалиберную винтовку и выстрелил ей в висок. Затем он выстрелил в нее еще три раза, перезаряжая каждый раз. Все четыре пули в голове убитой были обнаружены с помощью рентгена.

Утром 9 ноября Олег Соколов был задержан около реки Мойки, в его рюкзаке правоохранители нашли оружие и отрезанные руки его возлюбленной. В его квартире была обнаружена голова Анастасии Ещенко. Остальные части тела девушки Соколов выбросил накануне ночью, пытаясь избавиться от тела.

После задержания Соколов оформил явку с повинной и признался в убийстве. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал бонапартиста на два месяца – до 8 января 2020 года. Историк отказался обжаловать решение и попросил самой жесткой меры, рассказал его адвокат.