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Флорист рассказала об опасных для дома растениях

Василиса Морозова
21:08 13.11.2019
По словам президента ассоциации российских флористов, кактусы не следует заводить, если в доме есть маленькие дети, а популярная диффенбахия и вовсе ядовитая.
Флорист рассказала об опасных для дома растениях
© Фото: pixabay.com

Некоторые растения, которые продаются в цветочных магазинах, требуют особого ухода и могут быть опасны для здоровья человека. Об этом рассказала президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Флорист подчеркнула, что любое растение требует ухода. Многие из них привозят из других стран и выращивают в теплицах при нужных температурах и с использованием подкормок. Дома они могут быстро погибнуть. Для каждого конкретного растения требуются определенные земляные смеси.

Что касается опасных цветов, то существует целый ряд растений, которые считаются ядовитыми.

«Есть много растений семейства молочайные. Если повредить их лист, выделится липкий сок, похожий на молоко. Он достаточно ядовит и вызывает ожоги, как от борщевика», - пояснила эксперт.

Кактусы, например, не следует заводить, если в доме есть маленькие дети. Иголки, как правило, растут в виде крючка, который не так просто вытащить. Иголки могут вызвать серьезное воспаление. Также есть декоративное комнатное растение, довольно популярное среди садоводов, диффенбахия, обладающая ядовитым соком с парализующими свойствами.

По словам флориста, цветущие растения с резким запахом могут негативно сказываться на здоровье аллергиков. Навредить здоровью может и сок олеандра, который растет в южных регионах. Однако любители уже научились выращивать его и в домашних условиях.

Что касается экзотических растений, таких как венерина мухоловка, то вреда они не принесут, но за ними довольно сложно ухаживать.

«Многие думают, что, если завести мухоловку, сразу исчезнет вся мошкара. Это не так, в природе всего одного-двух насекомых ей хватает на очень долгий срок, а перекармливать это растение ни в коем случае нельзя», - подытожила эксперт в интервью «Вечерней Москве».

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