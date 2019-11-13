Бундестаг защитил «Северный поток - 2» от директивы ЕС

Немецкий парламент принял законопроект, который выводит «Северный поток - 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

Проект должны были принять еще на прошлой неделе, однако поскольку голосование проходило уже ночью, парламенту не хватило кворума. Так случилось из-за требования фракции «Альтернатива для Германии» провести поименное голосование.

Сегодня фракция так же просила именного такого голосования, но в последний момент решила отозвать свою просьбу. В итоге депутаты выражали свою позицию просто вставая с места.

Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС.

В мае вступили поправки к директиве, согласно которым предусмотрено разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа через Балтийское море от России до Германии.