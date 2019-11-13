Завершено строительство платной трассы М11 Москва-Петербург

На скоростной автомобильной дороге М11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы. Соответствующее заключение застройщику выдало Северо-Западное управление Ростехнадзора.

«Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало ООО «Магистраль двух столиц» заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что выдача заключения означает полное завершение строительных работ скоростной автодороги из Москвы в Петербург. В течение семи лет строительства инспекторы регулярно проводили проверки всех возводимых сооружений.

Как пояснили ТАСС, теперь начнется подготовка к вводу трассы в эксплуатацию и запуску движения. Открытие планируется в конце ноября. Стоимость проезда составит от 1,3 до 2 тыс. рублей.

Напомним, строительство скоростной трассы из столицы в Петербург началось в 2012 году. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд по М11 будет занимать не более 5,5 часа.