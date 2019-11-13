Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Завершено строительство платной трассы М11 Москва-Петербург

Василиса Морозова
21:28 13.11.2019
Готовность трассы подтвердило Северо-Западное управление Ростехнадзора, выдав ООО «Магистраль двух столиц» соответствующее заключение.
Завершено строительство платной трассы М11 Москва-Петербург
© Фото: avtodor-tr.ru

На скоростной автомобильной дороге М11 Москва - Санкт-Петербург полностью завершились строительные работы. Соответствующее заключение застройщику выдало Северо-Западное управление Ростехнадзора.

«Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало ООО «Магистраль двух столиц» заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что выдача заключения означает полное завершение строительных работ скоростной автодороги из Москвы в Петербург. В течение семи лет строительства инспекторы регулярно проводили проверки всех возводимых сооружений.

Как пояснили ТАСС, теперь начнется подготовка к вводу трассы в эксплуатацию и запуску движения. Открытие планируется в конце ноября. Стоимость проезда составит от 1,3 до 2 тыс. рублей.

Напомним, строительство скоростной трассы из столицы в Петербург началось в 2012 году. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд по М11 будет занимать не более 5,5 часа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.11.2019, 21:28
Завершено строительство платной трассы М11 Москва-Петербург
Дата13.11.2019, 16:52
Отражение химатаки: эффектные кадры учений войск РХБЗ на Урале
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата13.11.2019, 17:03
Легковушку испытали ударной волной взрыва: замедленная съемка
Дата13.11.2019, 19:06
Генерал ФСБ оценил роль контрразведки в создании нового оружия
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:20 В стране и мире
Жителей дома эвакуировали из-за пожара на проспекте Мира в Москве: видео
22:16 В стране и мире
Видео
Затопленная Венеция с высоты птичьего полета: видео
21:59 В стране и мире
СМИ узнали, что Соколов мог застрелить аспирантку во сне
21:37 В стране и мире
Бундестаг защитил «Северный поток - 2» от директивы ЕС
21:08 В стране и мире
Флорист рассказала об опасных для дома растениях
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ожившая история: кадры испытаний восстановленного Т-34 на сложной трассе
Видео
Пассажиры вступились за инвалида перед полицейским в метро Москвы
Два вида подсолнечного масла попали в черный список Росконтроля
Видео
Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил
Названа смертельная доза водки
Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.