Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна не оплачивает штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. За это ей может грозить арест сроком до 15 суток.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», пять лет назад Анастасия подарила маме автомобиль Porsche Panamera. С тех пор он регулярно попадается на камеры видеонаблюдения с разнообразными нарушениями: превышение скорости, езда по выделенной полосе, парковка в неположенном месте.

Всего штрафов за иномаркой числится 332. Неоплаченных из них, по которым уже вышли сроки, только девять: начиная с августа этого года задолженность составляет 26 800 рублей. Таким образом владелицу автомобиля могут привлечь по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания.

Несмотря на то, что за рулем машины раньше часто находилась сама Анастасия Заворотнюк, а сейчас на ней ездит и ее супруг, фигурист Петр Чернышов, отвечать перед ГИБДД придется 76-летней Валентине Борисовне. Так как Porsche Panamera зарегистрирован именно на нее.