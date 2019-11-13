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Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Валентина Пескова
20:56 13.11.2019
С августа текущего года Валентина Заворотнюк не оплачивает штрафы ГИБДД, что грозит ей административным наказанием.
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
© Фото: Natalia Shakhanova Global Look Press

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна не оплачивает штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. За это ей может грозить арест сроком до 15 суток.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», пять лет назад Анастасия подарила маме автомобиль Porsche Panamera. С тех пор он регулярно попадается на камеры видеонаблюдения с разнообразными нарушениями: превышение скорости, езда по выделенной полосе, парковка в неположенном месте.

Всего штрафов за иномаркой числится 332. Неоплаченных из них, по которым уже вышли сроки, только девять: начиная с августа этого года задолженность составляет 26 800 рублей. Таким образом владелицу автомобиля могут привлечь по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания.

Несмотря на то, что за рулем машины раньше часто находилась сама Анастасия Заворотнюк, а сейчас на ней ездит и ее супруг, фигурист Петр Чернышов, отвечать перед ГИБДД придется 76-летней Валентине Борисовне. Так как Porsche Panamera зарегистрирован именно на нее.

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