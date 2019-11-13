В Москве прошли соревнования по мини-футболу для людей с синдромом Дауна
В Москве прошло уникальное спортивное событие - соревнования особенных футболистов со всей России. Они играют с улыбкой и сильно переживают друг за друга. Если противник падает, то ему обязательно помогут подняться.
Мини-футбол для людей с ментальными нарушениями является своеобразным спасением, так как восстанавливает умственные и физические возможности.
Когда нападающий девочка - это не повод расслабиться, а отсутствие футбольных терминов – «офсайдов», «аутов» и «штрафных» - не значит отсутствие правил.
Один из сильнейших игроков столичной команды Стас Богданов умеет хорошо выстраивать оборону. Он является настоящим лидером команды и привык быть на высоте. В этом году спортсмен отправился покорять высшую точку Африки - вулкан Килиманджаро.
Это первый Всероссийский чемпионат, но ажиотаж поднял уже серьезный: 13 команд из десяти городов. На трибуне спортсменов поддерживали мамы и папы. Для них тоже шили форму. По словам родителей, их дети уже вышли за границы своих возможностей здоровья, а если «больны», то только футболом.
Будущих чемпионов поприветствовали и дали напутствие олимпийские звезды, среди которых - Ирина Роднина.
«Как вы видите, даже в самых больших спортивных мероприятиях всегда принимают участие люди, у которых есть проблемы. Возьмите Нью-Йоркский марафон, какое количество инвалидов участвует. Вот сейчас каждая Олимпиада - это после нее начинаются Паралимпийские игры. То есть - это стало абсолютно нормально», - отметила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Вячеслав Фетисов сфотографировался с каждой великолепной пятеркой. По его словам, их ждет международный уровень.
«Смотришь, при фотографировании - у них уже стойка как у футбольных команд. Значит, они что-то копируют. Тоже хотят быть как и все остальные. Мы сейчас заявляемся на проведение футбольного чемпионата - сродни чемпионата мира по футболу. Называется "Юнифайд футбол"», - сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.