В Москве прошли соревнования по мини-футболу для людей с синдромом Дауна

В Москве прошло уникальное спортивное событие - соревнования особенных футболистов со всей России. Они играют с улыбкой и сильно переживают друг за друга. Если противник падает, то ему обязательно помогут подняться.

Мини-футбол для людей с ментальными нарушениями является своеобразным спасением, так как восстанавливает умственные и физические возможности.

Когда нападающий девочка - это не повод расслабиться, а отсутствие футбольных терминов – «офсайдов», «аутов» и «штрафных» - не значит отсутствие правил.

Один из сильнейших игроков столичной команды Стас Богданов умеет хорошо выстраивать оборону. Он является настоящим лидером команды и привык быть на высоте. В этом году спортсмен отправился покорять высшую точку Африки - вулкан Килиманджаро.

Это первый Всероссийский чемпионат, но ажиотаж поднял уже серьезный: 13 команд из десяти городов. На трибуне спортсменов поддерживали мамы и папы. Для них тоже шили форму. По словам родителей, их дети уже вышли за границы своих возможностей здоровья, а если «больны», то только футболом.

Будущих чемпионов поприветствовали и дали напутствие олимпийские звезды, среди которых - Ирина Роднина.

«Как вы видите, даже в самых больших спортивных мероприятиях всегда принимают участие люди, у которых есть проблемы. Возьмите Нью-Йоркский марафон, какое количество инвалидов участвует. Вот сейчас каждая Олимпиада - это после нее начинаются Паралимпийские игры. То есть - это стало абсолютно нормально», - отметила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Вячеслав Фетисов сфотографировался с каждой великолепной пятеркой. По его словам, их ждет международный уровень.