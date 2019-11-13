В Москве представили книгу «Военные контрразведчики»

Летопись отечественной военной контрразведки, до недавнего времени почти закрытая, представили в Москве. Книгу из серии «Жизнь замечательных людей», под названием «Военные контрразведчики», презентовал ее автор - дважды лауреат литературной премии СВР России Александр Бондаренко.

Как отметил сам Бондаренко, получилась необычная для серии ЖЗЛ книга: фактически история военной контрразведки, показанная через судьбы ее сотрудников - от начала до современности. Сами контрразведчики, которые присутствовали на презентации, назвали книгу сильной и яркой. Такой же, какой стала российская армия после тяжелых времен, пережитых на пороге нынешнего тысячелетия.

«Военная контрразведка была одним из ключевых элементов возрождения армии, потому что у нас была уникальная возможность докладывать руководству страны истину о том, что именно происходит в ВС РФ. Это, наверное, одно из главных оружий контрразведки: умение добывать анализировать, докладывать руководству страны объективную информацию о состоянии дел. Военная контрразведка - это и борьба со шпионами, и сохранение гостайны, и борьба с терроризмом, и противодействие коррупции. А самое главное, военная контрразведка - это неотъемлемая часть нашей армии», - сказал на презентации экс-руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России Александр Безверхний.

Еще одна важнейшая заслуга военной контрразведки, по словам Безверхнего, - создание в России уникальных образцов вооружений. Потому что именно контрразведчики умело отвлекали внимание зарубежных спецслужб от новейших разработок.