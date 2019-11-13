Сторонники Гуайдо попытались захватить посольство Венесуэлы в Бразилии

Почти 20 сторонников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо проникли на территорию посольства Венесуэлы в Бразилии. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.

Отмечается, что группа одинаково одетых людей спортивного телосложения проникли на территорию венесуэльского посольства и сделали попытку захватить его. Это привело к стихийному митингу, в результате которого местная полиция арестовала по меньшей мере трех человек.

Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил, что посольство захватили неизвестные лица.

«Правительство Бразилии должно дать гарантии и уважать международные конвенции. Если агрессия не прекратится, это будет серьезным прецедентом», - написал он в Twitter.

Тем временем, управление государственной безопасности администрации президента Бразилии отметило, что власти республики не причастны к попытке захвата диппредставительства сторонниками венесуэльской оппозиции, пишет ТАСС.

«Федеральные силы безопасности принимают меры в целях мирного разрешения ситуации и ее нормализации», - указывается в сообщении.

Временный поверенный в делах Венесуэлы в Бразилии Фредди Мереготе призвал политические партии и гражданские движения помочь. Он опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что дипломаты могли позволить налетчикам войти на территорию посольства.