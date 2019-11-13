Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию

Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС. Глава государства также проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран.

На полях саммита Путин встретится с лидерами Индии, Китая и Бразилии. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в первый день запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, затем встреча с Си Цзиньпином.

В четверг, 14 ноября, после завершения всех мероприятий пройдет встреча с бразильским коллегой Жаиром Болсонару. По словам Ушакова, лидеры обсудят ситуацию в Боливии и другие международные вопросы.

Одиннадцатый саммит БРИКС стартовал в Бразилии 13 ноября. Он продлится два дня. Мировые лидеры будут обсуждать инновационное и научно-техническое сотрудничество, цифровую экономику, борьбу с организованной преступностью и укрепление взаимодействия по линии БРИКС.