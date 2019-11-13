В Киеве переименовали две улицы в честь нацистских коллаборантов

В Киеве одобрили переименование двух улиц в честь фашистских пособников. Киевский горсовет одобрил переименование двух улиц в честь нацистских коллаборантов.

Одна из них теперь носит имя командира батальона вспомогательной полиции СС Ивана Павленко. Во время войны он организовал и лично участвовал в массовых убийствах евреев, украинцев и белорусов. Другую улицу назвали именем члена запрещенной УПА* Нила Хасевича, художника из Ровно, который поднимал боевой дух националистов тем, что рисовал антисемитские карикатуры.

Решения киевской мэрии резко осудили в Украинском еврейском комитете. Павленко назвали массовым убийцей и карателем, а также военным преступником.

«Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киеврады», - прокомментировал глава комитета Эдуард Долинский в Facebook.

По его словам, Хасевич был организатором убийств людей различных национальностей.

*ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия) - террористическая организация, запрещена в РФ