Во «ВКонтакте» появятся дизлайки

В социальной сети «ВКонтакте» вскоре появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей.

Как пишет TJ, о новой функции впервые стало известно на мероприятии VK Content Day. Сотрудники российской социальной сети позднее обещали подробнее рассказать о нововведении.

Судя по всему, рядом с комментариями пользователей будут отображаться лайки и дизлайки, чтобы одобрить или осудить публикацию. Среди всех соцсетей дизлайки пока можно ставить только на YouTube.