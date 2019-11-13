Опубликовано видео охоты косаток на белую акулу

Морской биолог Элтон Полли стал свидетелем уникальной сцены, которая произошла у побережья Южной Африки. Возле острова Сил в заливе Моссел он заметил косаток, которые вели слаженную охоту на большую белую акулу.

Встреча двух сверххищников - белых акул и косаток - показала иерархию на морских просторах. Рядом с местом развития событий находились еще две белые акулы, но они держались в стороне, притом было заметно, что одна из них «заметно нервничала». Биологи собираются следить за активностью акул и косаток еще несколько дней: пока не ясно, была ли изначально рыба их целью или ее преследователи решили просто с ней поиграть.

Между тем наблюдения свидетельствуют о постоянном противостоянии двух опасных морских убийц, причем чаще всего млекопитающие побеждают. Было замечено, что если они появляются в районе охоты больших белых акул, то те сразу покидают это место и до конца сезона не возвращаются в эти воды - даже если косатки просто проплывали мимо, сообщает National Geographic.

Отмечается, что на побережье ЮАР волны часто выбрасывают туши белых акул с характерными следами от укусов косаток. У них отсутствовала печень: орган, который богат питательными веществами и представляет наибольший интерес для хищников. Данные находки подтверждают версию, что косатки виноваты в том, что акулы пропали из вод Южной Африки.