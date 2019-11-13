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Обвиняемого в убийстве аспирантки доцента уволили из СПбГУ

Александра Арсентьева
18:56 13.11.2019
Соколова уволили из университета за аморальный поступок.
Обвиняемого в убийстве аспирантки доцента уволили из СПбГУ
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов был уволен из СПбГУ. Как говорится в сообщении на сайте вуза, трудовой договор был расторгнут в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса России.

В соответствии с данным пунктом трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае «совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

В понедельник, 11 ноября, университет объявил о том, что собирается уволить Соколова. В сообщении вуза говорилось, что в связи с произошедшим вуз прекращает отношения с доцентом, Соколов будет уволен, а его академическая нагрузка будет распределена между другими преподавателями.

Соколов был задержан девятого ноября, его вытащили из реки Мойки, где он пытался избавиться от отрезанных женских рук аспирантки Анастасии Ещенко. Мужчину госпитализировали с переохлаждением. В квартире доцента были обнаружены другие части тела убитой девушки, а также окровавленная пила.

После задержания Соколов оформил явку с повинной и признался в убийстве. Суд арестовал доцента на два месяца.

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