Доцент СПбГУ Соколов попросил для себя «самую жесткую меру наказания»

Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, отказался обжаловать решение Октябрьского районного суда об аресте на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Подача обжалования находится в стадии согласования позиции с клиентом. Соколов признает вину и хочет самой жесткой меры», - рассказал он.

Защита в настоящее время определяется с дальнейшим планом действий, пишет РИА Новости. Ранее Почуев говорил о намерении обжаловать решение суда об аресте подзащитного до 8 января 2020 года. Два месяца историк должен находиться в СИЗО, пока проводится дальнейшее расследование.

После избрания меры пресечения в виде заключения под стражу Соколова доставили в следственное управление, где предъявили обвинение в убийстве.

Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве своей бывшей студентки 24-летней Анастасии Ещенко. В его рюкзаке были найдены оружие и отрезанные руки девушки, от которых историк был намерен избавиться, чтобы скрыть улики убийства. На следующий день Соколов признался в убийстве.