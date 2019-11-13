СМИ: военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии

Американские военные пересекли сирийско-иранскую границу и вошли на территорию северной провинции Хасеке в САР, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Ikhbariya.

Отмечается, что военные США остановились около нефтяных месторождений в Хасеке. Их колонна состоит из 22 внедорожников и двух спецплатформ для перевозки боевых самолетов. Вся указанная техника и военные передвигались под прикрытием с воздуха.

Накануне президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военных, которые будут обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке республики, охраняя от боевиков.