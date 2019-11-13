Звезда КВН Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП

Юморист Ильяс Хасанов, представитель лиги КВН Татарстана и основатель Stand Up движения в Набережных Челнах, скончался в больнице после ДТП.

«В ночь с 11 на 12 ноября после тяжелой аварии ушел из жизни наш друг, редактор Татарской лиги КВН, основатель челнинского Stand Up Ильяс Хасанов. Дома у Ильяса остались жена и маленький ребенок», - сообщается в аккаунте КВН Татарстана.

Авария с автомобилем, в котором находились участники лиги КВН Татарстана, произошла 8 ноября на автодороге Казань - Набережные Челны: легковой автомобиль Volkswagen Jetta столкнулся с КамАЗом. Основатель татарской лиги КВН Фарида Таштабанова погибла на месте. Ее коллеги Ильяс Хасанов и Руслан Тюла были доставлены в реанимацию. Еще два человека, находившиеся в легковом автомобиле, получили травмы различной степени тяжести.