13-е число: под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге застряли две машины в один день

Так называемый «мост глупости» в Санкт-Петербурге сегодня настиг свою 173-ю и 174-ю жертву. В один день, по иронии судьбы - 13-го числа, под ним не смогли проехать сразу два автомобиля.

Об этом сообщается в официальном аккаунте злополучного моста в Twitter (оказывается, такой существует), который ведет общественный активист Олег Шляхтин.

«Забыли уже про мостик, наверное? А я про вас не забыл. И про "Газели" тоже. У нас 173-й», - появилось днем первое сообщение.

Часом позже добавился твит и о 174-й жертве: ею стал автобус. Он, к счастью, повреждений не получил, а вот у «Газели» разворотило кузов.

Народное название «мост глупости» получил мост через левый приток реки Кузьминки на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Он был построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м.

Регулярно в его подмостовой проем не вписываются групногабаритные автомобили. После того, как число застрявших машин составило 150, перед мостом установили дополнительные щиты с указанием допустимых габаритов, сделали светоотражающую разметку и даже «лежачего полицейского». Однако автомобили все равно продолжают застревать.