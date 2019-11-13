Вересов арестован на два месяца за угрозы судье Мосгорсуда

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Вересова, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Вересову меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 января 2020 года», - постановил суд.

Как пишет ТАСС, рассмотрение ходатайства проходило в закрытом заседании в целях соблюдения тайны и обеспечения участников процесса безопасности.

СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ против Вересова после того, как в сентябре в социальных сетях он опубликовал фотографию московского судьи Алексея Криворучко и призвал всех запомнить этого человека.

Ранее сообщалось, что следователи задержали Алексея Вересова 1973 года рождения и Сергея Половца за угрозы судье Мосгорсуда.