В Кремле напомнили, что 31 декабря придется работать
Дискуссия о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, является необоснованной, заявил Песков.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о признании 31 декабря выходным днем в данном году неуместна. Так он ответил на вопрос журналистов, нужно ли сделать последний день года выходным.
«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение - этот день рабочий. Надо работать в этот день», - подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, об этом было объявлено заблаговременно. Ежегодно выходные дни распределяются по-разному, напомнил Песков, поэтому январские каникулы иногда выходят длиннее, а порой короче.
Согласно постановлению правительства, в 2020 году россияне будут отдыхать в новогодние праздники восемь дней - с 1 по 8 января.