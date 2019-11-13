В Кремле напомнили, что 31 декабря придется работать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о признании 31 декабря выходным днем в данном году неуместна. Так он ответил на вопрос журналистов, нужно ли сделать последний день года выходным.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение - этот день рабочий. Надо работать в этот день», - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, об этом было объявлено заблаговременно. Ежегодно выходные дни распределяются по-разному, напомнил Песков, поэтому январские каникулы иногда выходят длиннее, а порой короче.

Согласно постановлению правительства, в 2020 году россияне будут отдыхать в новогодние праздники восемь дней - с 1 по 8 января.