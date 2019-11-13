Эксперты рассказали, какие машины с «мигалкой» можно обгонять

Эксперты рассказали, в каких случаях можно обгонять автомобили с проблесковыми маячками, а в каких - нет.

Сине-красный спецсигнал ставится на машины ГИБДД, СК, ФСО, ФСБ, прокуратуры полиции и ряда других силовых структур. Еще машины с проблесковыми маячками могут являться сопровождением кортежа, перевозки груза или транспортной колонной. Но не всегда проблесковые маячки обязывают водителя «плестись» за машиной, на которой они установлены.

Согласно первому пункту ПДД, обгон - это маневр, который обязательно связан с выездом на полосу встречного движения. Но если вы едете мимо попутного транспортного средства с большей скоростью по соседней полосе, но не выезжаете на «встречку» - это опережение.

В пункте 2 статьи 3 правил дорожного движения России говорится, что обгон машины со специальными цветографическими схемами и с включенными маячками и звуковым сигналом, а также сопровождаемого им одного или нескольких транспортных средств - это нарушение, сообщает aif.ru.

Проще говоря, нельзя обгонять автомобиль с включенными спецсигналами, а также колонну, которую он сопровождает. Однако опередить, если вы едете по дороге с несколькими полосами в попутном направлении, можно. Но не стоит забывать, что вклиниваться в колонну тоже является нарушением.

Обгонять и опережать патрульную машину с выключенными проблесковыми маячками можно без угрызения совести, но если это не противоречит требованиям разметки и дорожных знаков. Также нарушением не будут считаться и обгон или вклинивание в колонну, если такая машина ведет сопровождение: юридически колонной называется группа машин, которую сопровождает автомобиль с включенными спецсигналами.