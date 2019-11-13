Ущерб от наводнения в Венеции составил сотни миллионов евро

Рекордное наводнение в Венеции нанесло ущерб знаменитому итальянскому городу на сотни миллионов евро. Такую предварительную оценку дал мэр города Луиджи Бруньяро.

Мэр подчеркнул, что точной оценки ущерба пока нет. При этом, по его словам, речь идет не только о возмещении убытков и восстановлении разрушенных зданий, но и о будущем города.

По словам Бруньяро, в настоящее время в том числе из-за этих проблем наблюдается исход населения. Однако если молодые люди увидят, что градоначальники находят решения, они могут задуматься о том, чтобы жить в историческом центре, полагает он.

«Иначе они будут думать только о том, чтобы уехать, потому что так больше жить нельзя», - цитирует мэра РИА Новости.

Напомним, из-за рекордно затяжных ливней практически вся Венеция оказалась затоплена. Сообщалось, что под воду ушло примерно 70% территории города. Уровень воды достиг 187 сантиметров, что является рекордным значением с 1966 года. В тот же день губернатор области Венето Лука Дзайя назвал ущерб от наводнения «апокалиптическим».