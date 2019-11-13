Рада одобрила вызвавший протесты закон о земле на Украине

Верховная рада Украины одобрила в первом чтении закон об открытии в стране рынка земли с октября 2020 года, сообщает телеканал «112 Украина». За законопроект проголосовали 240 депутатов.

Документ внесет изменения в Земельный кодекс в части приобретения права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Правом будут обладать граждане Украины, украинские юридические лица, территориальные общины и государство. Иностранные компании или граждане также смогут приобретать права собственности, если пользуются украинскими землями более трех лет.

Однако будут установлены ограничения по концентрации земли. Так, 35% земель окажутся в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области и 0,5% - в пределах государства.

Против рынка сельхоземель выступили партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и «Батькивщина». «Голос», «Европейская солидарность» и «За будущее» предлагали продолжить обсуждения.

Ранее в Евросоюзе поддержали земельную реформу на Украине, которая «может раскрыть огромный потенциал украинской экономики».