Пропавшую школьницу из Ставрополя нашли живой
Девушка ушла из дома утром в понедельник, 11 ноября и не вернулась.
© Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю , Facebook
Следователи нашли пропавшую в Ставрополе школьницу.
Здоровью 16-летней девочки ничего не угрожает. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе СК РФ.
Обстоятельства пропажи подростка следователям еще предстоит выяснить.
Утром 11 ноября школьница ушла из дома и не вернулась. В поисках девушки были задействованы спасатели, полиция, поисковый отряд «Лиза Алерт» и неравнодушные граждане.