Пропавшую школьницу из Ставрополя нашли живой

Следователи нашли пропавшую в Ставрополе школьницу.

Здоровью 16-летней девочки ничего не угрожает. По предварительным данным, никаких преступлений в отношении несовершеннолетней совершено не было. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе СК РФ.

Обстоятельства пропажи подростка следователям еще предстоит выяснить.

Утром 11 ноября школьница ушла из дома и не вернулась. В поисках девушки были задействованы спасатели, полиция, поисковый отряд «Лиза Алерт» и неравнодушные граждане.