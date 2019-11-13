В Сети появилась удаленная сцена из последних «Мстителей»

Фанатам саги стала доступна расширенная версия супергеройской ленты «Мстители: финал» от киностудии Marvel. Ее опубликовал стриминговый сервис Disney+.

В Сети была опубликована удаленная сцена с Тони Старком, который в последний раз встретился со своей повзрослевшей дочкой Морган.

«Думаю, что я совершил ошибку. Это было плохое решение», - сказал Железный человек.

Однако Морган Старк отметила, что она рада, что провела с отцом хотя бы какое-то количество времени, которое им было отведено. Именно после этого разговора Тони Старк принимает то, что он умер ради спасения друзей и родных, а также всей Вселенной.

В России онлайн-платформа Disney+ заработает только в следующем году.