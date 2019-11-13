Замглавы МИД РФ оценил возможность проведения нормандского саммита

В настоящее время все процессы движутся в том направлении, которое позволяет задуматься о созыве саммита в «нормандском формате». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Грушко отметил, что собраться готовы все стороны, если будет прогресс как на политическом треке, так и «на земле». В этом случае проведение саммита будет зависеть только от совмещения графиков президентов, заявил он РИА Новости. Под «политическим треком», в свою очередь, в МИД подразумевают фиксацию «формулы Штайнмайера», под этапом «на земле» имеется в виду завершение процесса разведения сил.

«Но поступает информация, которая свидетельствует о том, что могут возникнуть серьезные трудности на политическом треке и в сфере безопасности», - цитирует замглавы МИД ТАСС.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе.