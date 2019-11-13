Бизнес-план: как военным пенсионерам стать успешными предпринимателями

В сфере малого и среднего бизнеса в России сейчас заняты 19 миллионов человек. Их вклад в экономику составляет 22%. В ближайшие годы малых и средних предприятий станет больше, при этом должно быть создано 6 миллионов рабочих мест. Так реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Но прежде всего для развития предпринимательства нужны люди, обладающие определенными качествами, и они есть. Бизнес-термины часто сходны с военными: стратегическое планирование, захват доли рынка, маркетинговая разведка. А ключевое правило - как у военных стратегов, так и в бизнесе - сосредоточить имеющиеся ресурсы в нужное время в нужном месте. Немаловажны и качества, которые дает служба в армии: высокая организованность, способность руководить, планировать, умение выстраивать служебные отношения.

Например, многие производства в высокотехнологичных сферах выстраивали бывшие военные инженеры. А те знания, которые необходимы для начала своего дела, получить становится все проще, в том числе и с помощью новых технологий.

Как военные пенсионеры осваивают новые сферы деятельности? Кто может помочь начинающим свой бизнес предпринимателям? С какими проблемами они могут столкнуться на начальном этапе и как найти оптимальное решение - в эфире программы «Сегодня утром» рассказал вице-президент ПАО «Промсвязьбанк» Кирилл Тихонов.