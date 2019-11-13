Водка с перцем и теплое пиво: в чем опасность народных методов лечения

Какое влияние оказывают на организм известные многим россиянам народные методы лечения рассказала врач-терапевт Ольга Александрова.

Специалист развенчала мифы о таких известных средствах от простуды, как водка с перцем, теплое пиво, куриный бульон и чесночная настойка.

По словам Александровой, теплое пиво употребляют, чтобы быстрее уснуть. Однако врач отметила, что алкоголь негативно влияет на организм. Например, нельзя пить пиво, если болеешь простудой.

Многие россияне, чтобы вылечить простуду употребляют водку с перцем. По их мнению, такой напиток помогает отходу мокроты. Александрова заявила, что это является заблуждением, а алкоголь должен быть под запретом при любом заболевании.

При простуде родители, как правило, дают детям куриный бульон. Он быстро насыщает и дает дополнительную жидкость организму. Однако куриный бульон не является лекарством, его надо рассматривать как прекрасную еду.

Врач отметила, что не стоит капать в нос настойку чеснока, такой «бабушкин» метод может сжечь слизистую.

Врач отметила, что во время болезни не рекомендуется ходить в баню. Под действием тепла инфекция быстро распространится по организму, сообщает «МедикФорум».