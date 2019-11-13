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В Чечне открыли участок трассы «Кавказ» и соединяющий мост с Дагестаном

Александра Арсентьева
16:10 13.11.2019
Новый участок федеральной трассы построен с опережением графика, «за два года вместо трех», отметил Дитрих.
В Чечне открыли участок трассы «Кавказ» и соединяющий мост с Дагестаном
© Фото: rosavtodor.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров и министр транспорта России Евгений Дитрих в Гудермесском районе республики торжественно открыли почти 14-километровый участок федеральной трассы «Кавказ» и мост, который соединяет Чечню с Дагестаном.

Кадыров заявил, что новая дорога имеет огромное значение для всего Северного Кавказа.

«Реконструкция этой дороги и строительство обходной трассы вокруг Гудермеса является частью предвыборной программы президента. Выступая в Кисловодске, Владимир Владимирович обещал решить этот вопрос, и мы видим, как всегда, президент свое слово сдержал», - добавил Кадыров.

Как заявил глава Чечни, обходная дорога в Гудермесе будет сдана в указанные сроки.

В свою очередь, Дитрих отметил, что новый участок федеральной трассы построен с опережением графика, «за два года вместо трех». По его словам, это современная магистраль, отвечающая всем требованиям безопасности, три развязки, пять пешеходных переходов. Министр уверен, что на этом участке снизится аварийность.

Он подчеркнул, что у Кадырова «очень внимательный и последовательный» подход, и выразил уверенность, что это не последний участок новой дороги, которая открывается в республике, сообщает РИА Новости.

Реконструированный участок расположен на трассе Р-217 «Кавказ», который пролегает до границы с Азербайджаном. Протяженность участка составляет 13,9 километра.

Мост через Аксай находится на 718-м километре федеральной трассы, его длинна - свыше 227 метров. Сооружение строили почти полтора года - с мая 2018 года.

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