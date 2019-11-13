Прилавки с алкоголем рухнули в супермаркете под Рязанью: видео

В одном из магазинов «Пятерочка» под Рязанью в торговом зале рухнули полки с алкогольными напитками.

На кадрах с камеры видеонаблюдения зафиксирован момент, как мимо прилавка проходит покупатель, не задевая его, спустя секунду полки со спиртным падают на пол. Видно, что большая часть продукции в стеклянных бутылках разбилась, а в другой таре – оказалась испорчена. Стеллаж не задел покупателей, поэтому никто не пострадал.

Согласно данным, которые сохранились на видео, инцидент произошел 12 ноября. Ролик опубликован на странице rzn_life в Instagram. Отмечается, что супермаркет, где обрушился стеллаж с алкоголем, находится в поселке Мирославское.