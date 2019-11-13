Из Москвы в Севастополь будет ходить прямой поезд

Доехать из Москвы в Севастополь и наоборот можно будет на прямом поезде. Об этом сообщил в соцсетях врио губернатора крымского города Михаил Развожаев.

По словам врио губернатора, регулярный поезд из Севастополя начнет ходить в столицу уже весной 2020 года. Такая договоренность была достигнута после визита в город директора компании «Град Сервис Экспресс», действующего оператора железнодорожных пассажирских перевозок в Крым.

Развожаев отметил, что многие севастопольцы переживали из-за того, что сначала из города был запущен только поезд в Санкт-Петербург. Хотя этот маршрут является историческим: знаменитый поезд №7 ходил по нему на протяжении 55 лет.

На проблему транспортного сообщения между Севастополем и Москвой ранее обратил внимание депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик. Он пояснил, что те жители города, которые хотят попасть в Москву, сначала вынуждены ехать в Симферополь. По словам Белика, «никакие рассказы про двухэтажные поезда, которые не могут пройти в тоннелях, не оправдывают неуважение в адрес жителей города-героя».