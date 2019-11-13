«Перестаю дышать»: Джаггер-младший спел русскую песню

Сын фронтмена группы The Rolling Stones Мика Джаггера Лукас оценил русскую композицию «Розовое вино», исполненную рэперами Feduk и Элджеем.

Джаггер-младший спел практически без акцента припев невероятно популярного в России и, как оказалось, за ее пределами трека. В 2017 году песня стала самой прослушиваемой в нашей стране.

«Русская музыка потрясающая», - написал блогер.

Лука Джаггер - сын лидера The Rolling Stones и бразильской модели Лусианы Морад. Он является седьмым из восьми детей музыканта.