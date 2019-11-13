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Зимнее бабье лето задержится в России

Василиса Морозова
15:53 13.11.2019
Синоптики рассказали, что такая аномально теплая погода сохранится до середины следующей недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В западные, центральные и южные регионы России пришел субтропический антициклон, который принес с собой аномально теплые температуры для середины ноября. Как рассказала «Звезде» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, температурный режим будет удерживаться выше нормы примерно на 3-4 градуса.

«В середине текущей недели большая часть европейской России попала под влияние антициклона, и он удержит регион вплоть до конца недели, включая и выходные дни», - сказала синоптик.

По ее словам, в столичном регионе существенных осадков ждать не стоит. В ночные и утренние часы местами будет образовываться туман. Воздух будет по ночам остывать до 0 градусов и местами до слабых отрицательных температур, а днем прогреваться до +1.. +6 градусов.

«В центральном Черноземье дневные температуры ожидаются в пределах от +3 до +8 градусов. Такой режим почти на 3-4 градуса выше средних многолетних значений. Тихая ясная погода практически с полным отсутствием осадков - она характерна для так называемого периода бабьего лета», - подчеркнула эксперт.

В западной части страны даже распускаются цветы и пробудились комары.

«В Твери, Туле, Рязани и Москве набухли почки на сирени, распустились фиалки и ромашки. В более северных Новгородской области и Карелии в середине ноября в лесу находят подснежники и лисички», - сообщают синоптики «Метеоновостей».

Южная Россия попала в зону максимального перегрева. На Кавказе и Кубани даже разгорелись природные пожары. Температура в Туапсе и Симферополе 12 ноября поднималась до +22 градусов, что случается раз в 12 лет. Однако и 13 ноября в Крыму и на Кубани столбики термометров превысят 20-градусное значение. В ближайшее время антициклон двинется на север страны, добавили синоптики.

По предварительным данным, такая аномально теплая погода сохранится до середины следующей недели. Однако после «бабьего лета» россиян может настигнуть арктическое вторжение, когда погода станет почти на 4 градуса ниже нормы.

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