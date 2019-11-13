США и РФ обсуждают репатриацию примкнувших к ИГИЛ* россиян

США ведут переговоры с Россией о репатриации выходцев из РФ, которые присоединились к ИГИЛ*, и их родственников.

«Мы также говорим с русскими, есть большое число задержанных и членов их семей. Русские продемонстрировали определенную заинтересованность в их возвращении, но эти обсуждения находятся на ранней стадии», - заявил представитель госдепартамента.

Он отметил, что прогресс в репатриации выходцев из других стран не очень заметен. Он добавил, что Косово, Босния и Герцеговина и Италия приняли для дальнейшего суда своих граждан, но от итальянской стороны это был только один человек, пишет РИА Новости.

«Учитывая, что речь идет о сотнях человек из Западной и Центральной Европы, нас это сильно волнует», - заключил представитель госдепартамента.

*запрещенная в России террористическая организация