Суд вернул Максаковой элитную квартиру в Москве

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск оперной певицы Марии Максаковой, в котором она просила признать недействительным договор дарения квартиры в центре столицы, ее мужу, Далхату Халаеву.

Как сообщает АГН «Москва», Максакова просила признать документ недействительным, поскольку, по ее словам, в момент подписания сделки находилась в подавленном психологическом состоянии и испытывала нервное потрясение. Речь идет о квартире на Краснопресненской набережной в Москве, которую Максакова попросила ей вернуть.

«Исковые требования Максаковой полностью удовлетворены», - заявили в пресс-службе суда.

Ответчиками по делу выступали супруг Максаковой Далхат Халаев, адвокат Магомед Евлоев, на которого была оформлена доверенность, а также нынешний владелец квартиры Мурат Мержоев.

Напомним, Максакова вышла замуж за Далхата Халаева в 2018 году, после того, как в 2017 году погиб ее первый муж, депутат Госдумы Денис Вороненков. 23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в Киеве. Вместе с Вороненковым Максакова переехала на Украину в 2016 году, там они получили гражданство.