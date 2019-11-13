Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Владимир Путин подписал закон, по которому проживающие в селах женщины будут работать по сокращенному графику. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, длительность рабочей недели теперь составит 36 часов. При этом зарплата трудящихся должна остаться на прежнем уровне, следует из текста документа.

При этом если рабочий день разделен на несколько частей, то оплата будет устанавливаться в повышенном размере.