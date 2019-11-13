Коломойский выступил за восстановление связей с Россией

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский выразил уверенность, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях. Cвою позицию Коломойский озвучил в интервью газете The New York Times. По словам олигарха, вооруженный конфликт на востоке Украины должен быть прекращен.

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы (США) заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это», - цитирует Коломойского издание.

Кроме того, бизнесмен подчеркнул, что отношения между Россией и Украиной следует восстановить, поскольку «Россия - в любом случае сильнее».

Олигарх также высказал мнение, что травма, которую нанес сознанию украинцев конфликт в Донбассе, постепенно будет преодолена. На это, по его словам, понадобится, возможно, пять-десять лет.