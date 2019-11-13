Под Самарой в ДТП с бензовозом погиб замдиректора РКЦ «Прогресс»

Инцидент произошел в 6.30 по местному времени (5.30 мск) у села Белозерка. По информации 63.ru, 57-летний водитель легкового автомобиля Skoda на перекрестке неравнозначных дорог не уступил ехавшему по главной дороге бензовозу Volvo. Произошло столкновение, пассажир легкового автомобиля погиб на месте аварии, водителя пришлось госпитализировать. Водитель бензовоза не пострадал.

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