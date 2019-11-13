Под Самарой в ДТП с бензовозом погиб замдиректора РКЦ «Прогресс»
На самарской обводной дороге в Волжском районе произошло страшное ДТП с бензовозом, в результате которого погиб заместитель гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Вадим Небога.
Инцидент произошел в 6.30 по местному времени (5.30 мск) у села Белозерка. По информации 63.ru, 57-летний водитель легкового автомобиля Skoda на перекрестке неравнозначных дорог не уступил ехавшему по главной дороге бензовозу Volvo. Произошло столкновение, пассажир легкового автомобиля погиб на месте аварии, водителя пришлось госпитализировать. Водитель бензовоза не пострадал.
В пресс-службе РКЦ «Прогресс» уточнили, что Небога трагически погиб 13 ноября.
«Тринадцатого ноября 2019 года трагически погиб заместитель генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» по производству Небога Вадим Геннадьевич.. Коллектив АО "РКЦ "Прогресс" выражает глубокие соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.
РКЦ «Прогресс» производит ракеты «Союз» и космические аппараты дистанционного зондирования. Компания входит в госкорпорацию Роскосмос.