«Баня!»: подъезд девятиэтажки в Ноябрьске затопило кипятком

В городе Ноябрьск (ЯНАО) целый подъезд девятиэтажного жилого дома по улице Магистральной затопило горячей водой. ЧП произошло в результате прорыва трубы отопления.

Как сообщает местное издание «Ноябрьск 24» со ссылкой на управляющую компанию, прибывшие на место ЧП специалисты установили на системе отопления заглушки. Для устранения проблемы им пришлось отключить потребителей.

На данный момент прорыв устранен. О пострадавших в результате ЧП не поступало.