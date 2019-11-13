Назван лучший напиток для укрепления иммунитета

Для того, чтобы укрепить иммунитет в осеннее и зимнее время нужно пить клюквенные морсы и отвары без сахара. Об этом рассказала главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она отметила, что большая часть полезных свойств клюквы сохраняется после высушивания и замораживания, поэтому употреблять такие напитки можно на протяжении всего года.

В разговоре с АГН «Москва» врач добавила, что в клюкве содержится огромное количество витаминов и минералов, в том числе магний, калий, натрий, фосфор, железо и кальций.

Также положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и нормализацию липидного обмена оказывают пектины.

Стародубова предостерегла от употребления напитков, в составе которых есть клюква, людей, у которых наблюдается индивидуальная непереносимость ягоды или аллергией, а также беременных и кормящих.